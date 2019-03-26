Кто загрязняет Псел в Сумах не знают

В обсуждении данного вопроса приняли участие руководители отдела экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители департамента финансов, экономики и инвестиций, департамента экологии и охраны природных ресурсов областной государственной администрации, КП «Горводоканал», департамента инфраструктуры города, представители общественности.
Как рассказал заместитель городского головы Александр Журба, пока удалось установить характер загрязнения этаж реки - это пена и речной ил, который поднимается со дна из-за отсутствия течения и повышение температуры воздуха.
Чтобы решить эту проблему, сообщил чиновник, необходимо уменьшить нагрузку на очистные сооружения и установить локальные очистные сооружения на предприятиях города, которые могут осуществлять выбросы в реку.
Список таких предприятий-загрязнителей к следующему собрание должен предоставить КП «Горводоканал».
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