Кто загрязняет Псел в Сумах не знают По поручению городского головы Александра Лысенко, его заместитель Александр Журба собрал совещание по решению вопроса загрязнения р. Псел.

В обсуждении данного вопроса приняли участие руководители отдела экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители департамента финансов, экономики и инвестиций, департамента экологии и охраны природных ресурсов областной государственной администрации, КП «Горводоканал», департамента инфраструктуры города, представители общественности.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Журба, пока удалось установить характер загрязнения этаж реки - это пена и речной ил, который поднимается со дна из-за отсутствия течения и повышение температуры воздуха.

Чтобы решить эту проблему, сообщил чиновник, необходимо уменьшить нагрузку на очистные сооружения и установить локальные очистные сооружения на предприятиях города, которые могут осуществлять выбросы в реку.

Список таких предприятий-загрязнителей к следующему собрание должен предоставить КП «Горводоканал».