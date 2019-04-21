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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели фестиваль интеллектуальных видов спорта

2-7 июля в г.Сумы на базе Сумского строительного колледжа проходил четвертый чемпионат Украины по интеллектуальным видам спорта (шахматы и шашки «64»).

19 шахматистов и шашистов разного возраста и квалификации из Донецкой (Мариуполь), Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской областей и г. Сумы боролись за звание самого умного.

Определяли победителей в четырех разделах в девяти турах по две партии каждый день (шахматы 15 минут, шашки 10 минут).

Чемпионом четвертого чемпионата Украины стала команда Киевской области в составе Черных Владимира и Смаченко Василия. На втором месте - Харьковская область (Калюжный Андрей, Дьяков Олег, Киреенко Юрий). На третьем месте команда Сумской области - Маликов Александр, Пьявка Николай, Рыбалко Владимир).

В личном зачете в номинации шахматы первое место завоевал Черных Владимир, на втором месте Калюжный Андрей, третий - Дьяков Олег. В номинации шашки - первое место завоевал Калюжный Андрей, на втором месте Смаченко Василий, на третьем месте - Марченко Виталий. В общем зачете шахматы и шашки - первый Калюжный А., дальше - Черных В., Смаченко В.

Спорт Шахматы Шашки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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