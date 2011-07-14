У Суми заїде «Мотопробіг єдності 2019» Байкери України виступили з ініціативою проведення «Мотопробігу Єдності 2019», метою якого є підтримка ідеї збереження територіальної цілісності України, єдності жителів України, у тому числі тих, хто проживає на тимчасово непідконтрольних територіях.

У рамках заходу учасники провезуть Державний прапор України та Кримськотатарський прапор через всю країну. 23.07.2019 у м. Чонгар Херсонської області відбудеться передача Кримськотатарського прапору до тимчасово анексованої Автономної Республіки Крим.

«Мотопробіг Єдності 2019» стартуватиме 15.07.2019 з м. Ужгород, пройде через тридцять одне місто та майже всі обласні центри України і фінішуватиме 23.07.2019 у м. Одеса. Цього року до маршруту мотопробігу уперше включені також м. Суми та Сумська область.

Так, 19.07.2019 байкери із м. Суми та області зустрічатимуть мотопробіг на границі Сумської та Полтавської області (між с. Хухра Охтирського району Сумської області та м. Котельва Полтавської області) і супроводжуватимуть до м. Суми.

У рамках заходу організаторами мотопробігу заплановані виключно мирні, неполітичні, патріотичні акції на території м. Суми: збір мотоколони і подальший мотопарад найбільшими вулицями міста Суми, до участі у якому запрошуються мешканці та гості міста.

Збір мотоколони розпочнеться 19.07.2019 о 18:00 годині, а о 18:30 годин мотоколона пройде вулицями міста у супроводі патрульної поліції по маршруту: «Альтанка» (Покровська Площа) – вул. Гагаріна – вул. Героїв Сумщини – пр. Шевченка – вул. Леваневського – вул. Харитоненка – пр. Лушпи – вул. Прокоф’єва – вул. 20 років Перемоги – вул. Петропавлівська – «Альтанка» (Покровська Площа).

Під час акції учасниками можуть використовуватимуться виключно Державний прапор України, Кримськотатарський прапор, прапори областей районів та міст. Використання під час мотопробігу рекламної, політичної, партійної символіки та використання акції у політичних, агітаційних або інших особистих цілях категорично заборонено!

Представник організатора Мотопробігу по Сумській області – Президент мотоклубу «Steel Angels» mcc Максим Алєксєєв, тел. (050) 973 65 95.