В Глухове сын зарезал отца-пенсионера Ночью 8 июля в одном из многоэтажных домов Глухова по ул. Киево-Московская произошло убийство.

Тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружила соседка, с которой у покойного были приятельские отношения. А соседи этажом выше утверждают, что около 4-х утра слышали крик в квартире покойного.

17 июля трагически скончавшемуся мужчине исполнилось бы 70 лет. Жена давно умерла, один сын живет в другом городе, а с другим у покойного были сложные отношения по причине его асоциального образа жизни.

Жильцы дома рассказывают, что сын не работал и злоупотреблял спиртным. С отцом он не жил, но наведывался к нему каждый раз, когда нужны были деньги на стакан хмельного. Соседи не раз становились свидетелями того, как горе-сынок терроризировал отца, избивал, запугивал, не раз угрожал убить. И неоднократно вступались за беспомощного старика, писали заявление в полицию. Но воспитательные меры не приносили результата. Отец боялся непутевого сына, о чем рассказывал соседке этажами ниже.

Задолго до трагедии мужчина даже отдал женщине ключ, предчувствуя беду. Он попросил приятельницу позвонить ему около 11 дня на телефон. В том случае, если он не ответит мужчина сказал, чтобы она открыла дверь его квартиры. На следующий день женщина, как и было договорено, позвонила на телефон, а не услышав ответа поднялась наверх и открыла ключом дверь. Увиденное повергло женщину в шок – в комнате на полу лежал окровавленный нож. Проходить дальше она побоялась и сразу же вызвала полицию. По сообщениям очевидцев преступника уже задержали. На данный момент проводятся следственные действия, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. пишет Глухів.інфо.