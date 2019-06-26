Чемпионат Сумской по футболу: 7-й тур 5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Шостка» - 8:2

Голы: Завгородний И. (20), Гололобов М. (26), Мачуленко Г. (31), Старченко Д. (59), Курило В. (60), Тарабара Д. (65, 87), Зенченко М. (90+1) - Романцов И. (18), Черкай О. (82).

ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Ромны» - 3:0

Голы: Прощенко Р (17), Жиловець С. (77), Игумнов Д. (80).

ФК «Тростянец» - ФК «Кролевец» - 2:2

Голы: Середа В. (20, пен.), Ищенко Д. (45) - Масло А. (4, А.), Соломский Ю. (40).

ФК «Дружба» - ФК «Тростянец-2» - 0:4

Голы: Троценко А. (38), Гайван В. (56, пен.), Пивненко В. (81, 90+2).

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «LS Group» - 18 очков после 6 игр, дальше - ФК «Тростянец-2» - 18 (7), «Велетень» - 13 (6)…

Первая лига

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - СК «Сейм» (Путивль) - 2:0

Голы: Зоровенко И. (82, 87).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 1:0

Гол: Федченко А. (7, пен.).

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - 0:0

ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 7:0

Голы: Столб А. (20), Красюк В. (47), Шелест И. (52, 57), Казарян А. (68, 72), Перетятько В. (73).

Лидирует «Колос» Севериновка - 16 очков в 6 играх, дальше - «Украина-Аграрная» - 13 (6), «Аграрник-Авангард» - 12 (5)…