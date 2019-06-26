Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47169

Чемпионат Сумской по футболу: 7-й тур

5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Шостка» - 8:2

Голы: Завгородний И. (20), Гололобов М. (26), Мачуленко Г. (31), Старченко Д. (59), Курило В. (60), Тарабара Д. (65, 87), Зенченко М. (90+1) - Романцов И. (18), Черкай О. (82).

ФК «LS Group» (Сумской р-н) - ФК «Ромны» - 3:0

Голы: Прощенко Р (17), Жиловець С. (77), Игумнов Д. (80).

ФК «Тростянец» - ФК «Кролевец» - 2:2

Голы: Середа В. (20, пен.), Ищенко Д. (45) - Масло А. (4, А.), Соломский Ю. (40).

ФК «Дружба» - ФК «Тростянец-2» - 0:4

Голы: Троценко А. (38), Гайван В. (56, пен.), Пивненко В. (81, 90+2).

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «LS Group» - 18 очков после 6 игр, дальше - ФК «Тростянец-2» - 18 (7), «Велетень» - 13 (6)…

Первая лига

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - СК «Сейм» (Путивль) - 2:0

Голы: Зоровенко И. (82, 87).

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 1:0

Гол: Федченко А. (7, пен.).

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - 0:0

ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 7:0

Голы: Столб А. (20), Красюк В. (47), Шелест И. (52, 57), Казарян А. (68, 72), Перетятько В. (73).

Лидирует «Колос» Севериновка - 16 очков в 6 играх, дальше - «Украина-Аграрная» - 13 (6), «Аграрник-Авангард» - 12 (5)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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