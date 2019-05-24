В Кролевце почти завершили ремонт моста

Сейчас строители работают над обустройством тротуаров на мосту, чтобы сделать движение пешеходов по нему комфортным и безопасным.
Ранее компанией «Сумымостострой» было сделано:
- объездную дорогу;
- демонтаж старых конструкций к опорам;
- омоноличивание мостовых опор;
- уложены железобетонные плиты;
- бетонирование монолитной плиты и ее сопряжения с дорогой;
- бетонирование монолитных тротуаров;
- обустройство дорожного покрытия;
- установка перил и барьерного ограждения.
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