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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28235

В Кролевце почти завершили ремонт моста

Компания «Сумымостострой» завершила ремонт мостового перехода через пруд в городе Кролевец на автомобильной дороге Т-25-03 «Вольное-Кролевец» 24 км + 483.

Сейчас строители работают над обустройством тротуаров на мосту, чтобы сделать движение пешеходов по нему комфортным и безопасным.

Ранее компанией «Сумымостострой» было сделано:

- объездную дорогу;

- демонтаж старых конструкций к опорам;

- омоноличивание мостовых опор;

- уложены железобетонные плиты;

- бетонирование монолитной плиты и ее сопряжения с дорогой;

- бетонирование монолитных тротуаров;

- обустройство дорожного покрытия;

- установка перил и барьерного ограждения.

Общество Кролевец Ремонт моста
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