В Кролевце почти завершили ремонт моста Компания «Сумымостострой» завершила ремонт мостового перехода через пруд в городе Кролевец на автомобильной дороге Т-25-03 «Вольное-Кролевец» 24 км + 483.

Сейчас строители работают над обустройством тротуаров на мосту, чтобы сделать движение пешеходов по нему комфортным и безопасным. Ранее компанией «Сумымостострой» было сделано: - объездную дорогу; - демонтаж старых конструкций к опорам; - омоноличивание мостовых опор; - уложены железобетонные плиты; - бетонирование монолитной плиты и ее сопряжения с дорогой; - бетонирование монолитных тротуаров; - обустройство дорожного покрытия; - установка перил и барьерного ограждения.