Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат

Турнир состоится в клубе «Интелект», пр.Шевченко, 15.
Регламент: 9 туров по 20 минут каждому на партию.
26.07.19 — начало в 16-00.
27.07.19 - начало в 10-00.
28.07.19 - начало в 10-00.
Победителей ждут денежные призы.
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