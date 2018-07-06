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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В 14 районах Сумщины начали сбор урожая

Для сбора урожая сельскохозяйственными предприятиями области к работе подготовлено 1056 зерноуборочных комбайнов, 467 жаток, 196 сушилок.

По состоянию на 8 июля аграриями Сумщины обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 10 тыс. га (4% к посеянным площадям), намолочено 41,8 тыс. тонн, при средней урожайности 42 ц/га. В частности, обмолочено озимой пшеницы на площади 6,5 тыс. га, намолочено 29,6 тыс. тонн, при средней урожайности 45,9 ц/га; озимого ячменя обмолочено 1 тыс. га, намолочено 4,5 тыс. тонн при средней урожайности 44 ц/га; гороха обмолочено 2 тыс. га, намолочено 6,2 тыс. тонн, при средней урожайности 30 ц/га.

Кроме того, собрано 2,4 тыс. га озимого рапса (18% к посеянной площади), намолочено 6,5 тыс. тонн, при средней урожайности 26,9 ц/га.

Экономика Сбор урожая
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