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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29207

В противотуберкулезном диспансере за 5 миллионов отремонтировали пищеблок

В Сумском областном противотуберкулезном диспансере завершен капитальный ремонт пищеблока.

Заменены инженерные сети, окна, кровля, сделано наружное утепление здания, внутренние работы, вентиляция, приобретено оборудование, установлен лифт. На ремонт из областного бюджета потратили 5 млн гривен.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказал, что на территории областного противотуберкулезного тубдиспансера проходит лечение более половины больных туберкулезом, зарегистрированных на Сумщине, пишет сайт ОГА.

«Два года назад по итогам проверки области Администрацией Президента Украины были замечания по состоянию пищеблока в противотуберкулезном диспансере. Сегодня мы видим, что работы уже на завершающем этапе. Теперь здесь современный пищеблок, отвечающий всем нормам и стандартам», - сообщил чиновник.

Справка. Областной противотуберкулезный диспансер рассчитан на 185 коек. Сейчас здесь лечится 160 больных со всей области.

Общество Здравоохранение Противотуберкулезный диспансер
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