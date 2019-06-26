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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38181

Получили ответ петиции сумчан об очистке Псла и Чешки

Аналогичные ответы получили две онлайн-петиции «Очистка озера им. Чеха» и «Очистка русла реки Псел в местах отдыха».

«Дорогие сумчане! Прошу Вас помочь мне обратить внимание нашего городского совета на то, в каком состоянии находится озеро Чешка. Очистить его от загрязнения. Озеро сейчас в ужасном состоянии, и это даже не говоря об отсутствии нормальных раздевалок и биотуалетов. Озеро наполнено полиэтиленом, бутылками, стеклом и бычками от сигарет, и это далеко не весь список.

Очень печально наблюдать, как маленькие утки плавают среди мусора в поисках пищи.

Прошу не буду равнодушным, потому что это наш город!!!», - писала автор петиции Ксения Даценко.

«Прошу власти рассмотреть вопрос очистки русла реки Псел в местах отдыха горожан. «Старий млин», Гусинцы, Обкомовский пляж - здесь отдыхают многие сумчан. Русло реки постепенно зарастает и превращается в болото. Жаль, если в нашем городе исчезнет река!!! Не будьте равнодушными!!!» - писала автор петиции Елена Харченко.

Ответы на петиции содержат одно и то же: «В июле текущего года департаментом инфраструктуры города начата процедура публичной закупки услуги на «Проведение благоустройства в прибрежно-защитных полосах рек Псел, Сумка, Стрелка, оз. Чеха др. водных объектов, очистка русел рек». Срок выполнения предоставляемых услуг - август-ноябрь текущего года».

Согласно данным сайта prozorro, на эти цели предусмотрено 900 тыс. грн, однако непонятно, почему делать это нужно к ноябрю, когда уже купальный сезон окончательно завершится.

Общество Озеро Чеха Очистка озера Очистка реки Петиция Псел
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