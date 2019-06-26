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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0933

У Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості

У неділю, 14 липня, в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості.

Організатори зібрали ремісників народної творчості для обміну досвідом, спілкування та ярмаркування. В козацькій столиці зберуться справжні майстри та майстрині аби поділились знаннями, показали себе та подивились на інших. Захід приурочений до дня проголошення державного суверенітету України в 1990 році.

Досуг Глухов Фестиваль
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У Сумах пройде фестиваль супергероїв
04.07.2019 14:11

У Сумах пройде фестиваль супергероїв

6 липня відбудеться Фестиваль супергероїв для дітей, молоді, їх батьків....

В Глухове открыли интересную инсталляцию
02.07.2019 14:01

В Глухове открыли интересную инсталляцию

К 120-летию основания учебного заведения в Глуховском агротехническом институте СНАУ состоялось торжественное открытие инсталляции «Студентам - создателям нашей истории»....

На Сумщині пройде «Fish – фест»
02.07.2019 12:21

На Сумщині пройде «Fish – фест»

Краснопільська ОТГ запрошує на фестиваль сімейного дозвілля «Fish – фест»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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