У Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості

Організатори зібрали ремісників народної творчості для обміну досвідом, спілкування та ярмаркування. В козацькій столиці зберуться справжні майстри та майстрині аби поділились знаннями, показали себе та подивились на інших. Захід приурочений до дня проголошення державного суверенітету України в 1990 році.
Ночью 8 июля в одном из многоэтажных домов Глухова по ул. Киево-Московская произошло убийство....
Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Глуховского района....
6 липня відбудеться Фестиваль супергероїв для дітей, молоді, їх батьків....
К 120-летию основания учебного заведения в Глуховском агротехническом институте СНАУ состоялось торжественное открытие инсталляции «Студентам - создателям нашей истории»....
Краснопільська ОТГ запрошує на фестиваль сімейного дозвілля «Fish – фест»....