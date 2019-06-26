У Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості У неділю, 14 липня, в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості.

Організатори зібрали ремісників народної творчості для обміну досвідом, спілкування та ярмаркування. В козацькій столиці зберуться справжні майстри та майстрині аби поділились знаннями, показали себе та подивились на інших. Захід приурочений до дня проголошення державного суверенітету України в 1990 році.