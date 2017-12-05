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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан приглашают на встречу с покорителем Эвереста

В Сумы приезжает трехкратный покоритель самой высшей точки Земли харьковский альпинист Валентин Сипавин.

Для тех, кому горы - дом родной, у нас отличные новости: готовьте снарягу, друзья!

11 июля в Трибуна парк (стадион «Юбилейный») состоится встреча с трехкратным восходителем на Эверест и организатором восхождений по всему миру Валентином Сипавиным.

И в жизни нет таких вершин, что взять нельзя!

Справка

Валентин Сипавин - горный гид, альпинист, ледолаз и просто отличный парень.

Альпинизмом начал заниматься в 2000 году. Чемпион и призёр чемпионатов Украины по альпинизму. На сегодняшний день имеет более 250-ти восхождений на множество вершин четырех континентов. И, конечно же, как у всякого уважающего себя гида, в послужном списке должен быть Эверест. Валентин взошел на «крышу мира» уже трижды: в составе международной экспедиции в 2017 году; в качестве главного гида в 2018 году; в качестве главного гида первой самостоятельно организованной экспедиции AlpoManiA в нынешнем, 2019 году!

Достижения

Технические: 5-6 к.с Крумкол, Шхара, Вольная Испания, Даллар, Башкара, Кирпич, Асан, Желтая стена, Марчека, Шаан-Кая

Высотные: Эверест, Аконкагуа, пик Ленина, Чимборасо, Денали

Классика: Монблан, Килиманджаро, Альпамайо, Маттерхорн, Орисаба, Охос-дель-Саладо, Эльбрус, Казбек...

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