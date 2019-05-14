Сумские копы поймали грабителей

На месте заявитель объяснил, что на улице Харьковской, двое неизвестных избили его и забрали сумку, в которой находились деньги и личные вещи. После чего они скрылись в неизвестном направлении.
Получив приметы нападавших, полицейские начали их поиски. Через некоторое время, на улице Прокофьева, инспекторы обнаружили компанию граждан, в которой двое парней отвечали ориентированию. Их узнал и сам заявитель. 17- и 20-летние граждане признались в содеянном и рассказали, что уже успели избавиться от сумки.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.
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