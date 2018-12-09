Сумчан приглашают на субботник в центр передержки Сообщение об этом появилось на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«13-14 июля день открытых дверей в Центре передержки! Хорошие работники нужны. На субботнике будем: - убирать домик и кухню - красить вольеры - мыть пищевые сосуды - выгуливать собак - пить чай и радоваться летним дням! С собой можно брать: кисточки, краску, веники, перчатки, мусорные пакеты, мочалки, вкусняхи животным, не забывайте головные уборы от солнца и питьевую воду. Старт с 11:00. Где? Конечная остановка Кондратьева (маршруты 3, 4, 20, 12, 14, трол. 3,4,8, автобус 62). Набирайте, встретим 0660833819», - говорится в сообщении.