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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02298

Сумчан приглашают на субботник в центр передержки

Сообщение об этом появилось на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«13-14 июля день открытых дверей в Центре передержки! Хорошие работники нужны.

На субботнике будем:

- убирать домик и кухню

- красить вольеры

- мыть пищевые сосуды

- выгуливать собак

- пить чай и радоваться летним дням!

С собой можно брать: кисточки, краску, веники, перчатки, мусорные пакеты, мочалки, вкусняхи животным, не забывайте головные уборы от солнца и питьевую воду.

Старт с 11:00.

Где? Конечная остановка Кондратьева (маршруты 3, 4, 20, 12, 14, трол. 3,4,8, автобус 62). Набирайте, встретим 0660833819», - говорится в сообщении.

Общество Субботник Сумское общество защиты животных Центр передержки
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