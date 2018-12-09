Сумчан приглашают на субботник в центр передержки

«13-14 июля день открытых дверей в Центре передержки! Хорошие работники нужны.
На субботнике будем:
- убирать домик и кухню
- красить вольеры
- мыть пищевые сосуды
- выгуливать собак
- пить чай и радоваться летним дням!
С собой можно брать: кисточки, краску, веники, перчатки, мусорные пакеты, мочалки, вкусняхи животным, не забывайте головные уборы от солнца и питьевую воду.
Старт с 11:00.
Где? Конечная остановка Кондратьева (маршруты 3, 4, 20, 12, 14, трол. 3,4,8, автобус 62). Набирайте, встретим 0660833819», - говорится в сообщении.
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