На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался незаконно попасть в РФ

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможном нарушении границы, пограничный патруль неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Чуйковка задержал гражданина Украины. Мужчина, который имел при себе лишь копию своего паспортного документа, следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконно ее пересечь вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас нарушитель задержан до трех суток для установления личности и всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 28-летнего украинца составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП соответственно.
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