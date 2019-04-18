Сумские школьники победили в Грузии

Нежный вальс и зажигательная самба в исполнении сумчан сорвали шквал оваций. Получив высокие оценки от профессионального жюри, коллектив добавил в свою копилку наград еще и серебряную награду.
Ансамбль современного бального танца «Сладкоежки» более четырех лет действует на базе школы №12 им. Б. Берестовского. Руководитель коллектива - заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Оксана Зиненко, хореографы - Юрий Сергеев и Ксения Блюмская-Данько. Ансамбль является постоянным участником городских и областных мероприятий. В активе коллектива многочисленные победы в Международных и Всеукраинских конкурсах.
Директор школы № 12 Ирина Губская сообщила в фейсбуке о новом незаконном строительстве рядом со с школой....
Сегодня, 29 мая, возле котлована на ул. Засумской, снова закипела работа....
Еще в ноябре 2017 года после продолжительных дождей подмыло подпорную стену на стадионе гимназии № 1 и школы № 12....
Сьогодні, 16 травня, на стадіоні школи № 12 пройшов флешмоб, у якому брали участь як учні, так і вчителі....
Команда Сумской области «Маэстро» приняла участие в соревнованиях по танцевальному спорту «LODZ OPEN 2019», которые состоялись в г. Лодзь (Польша)....