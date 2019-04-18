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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские школьники победили в Грузии

Ансамбль современного бального танца школы № 12 им. Б. Берестовского получил второе место в Международном творческом конкурсе «Золотое руно», который состоялся в Батуми (Грузия).

Нежный вальс и зажигательная самба в исполнении сумчан сорвали шквал оваций. Получив высокие оценки от профессионального жюри, коллектив добавил в свою копилку наград еще и серебряную награду.

Ансамбль современного бального танца «Сладкоежки» более четырех лет действует на базе школы №12 им. Б. Берестовского. Руководитель коллектива - заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Оксана Зиненко, хореографы - Юрий Сергеев и Ксения Блюмская-Данько. Ансамбль является постоянным участником городских и областных мероприятий. В активе коллектива многочисленные победы в Международных и Всеукраинских конкурсах.

Досуг Танцы Школа № 12
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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