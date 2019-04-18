Сумские школьники победили в Грузии Ансамбль современного бального танца школы № 12 им. Б. Берестовского получил второе место в Международном творческом конкурсе «Золотое руно», который состоялся в Батуми (Грузия).

Нежный вальс и зажигательная самба в исполнении сумчан сорвали шквал оваций. Получив высокие оценки от профессионального жюри, коллектив добавил в свою копилку наград еще и серебряную награду.

Ансамбль современного бального танца «Сладкоежки» более четырех лет действует на базе школы №12 им. Б. Берестовского. Руководитель коллектива - заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Оксана Зиненко, хореографы - Юрий Сергеев и Ксения Блюмская-Данько. Ансамбль является постоянным участником городских и областных мероприятий. В активе коллектива многочисленные победы в Международных и Всеукраинских конкурсах.