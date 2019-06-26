Сумские копы посчитали июньские ДТП в Сумах

Самые распространенные виды ДТП:
- столкновения транспортных средств;
- наезд на стоящее транспортное средство;
- наезд на препятствие.
Сегодня, 9 июля, на ул. СКД произошла авария....
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В результате ДТП в городе Ромны, которую совершила женщина, управлявшая мопедом, она сама и ее пассажир были травмированы и попали...
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