Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17310

Сумские копы посчитали июньские ДТП в Сумах

В июне в Сумах случилось 68 ДТП, в которых 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Самые распространенные виды ДТП:

- столкновения транспортных средств;

- наезд на стоящее транспортное средство;

- наезд на препятствие.

Право Дтп
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По тематике

В Сумах авария на СКД
Сегодня 17:56

В Сумах авария на СКД

Сегодня, 9 июля, на ул. СКД произошла авария....

На Сумщине в кювет съехал пассажирский автобус (фото)
06.07.2019 12:06

На Сумщине в кювет съехал пассажирский автобус (фото)

Сегодня утром, 6 июля, недалеко от Глухова на трассе Киев-Москва произошло ДТП....

04.07.2019 18:19

В Сумах напротив управления патрульной полиции на переходе сбили пешехода (видео)

Происшествие случилось 3 июля, около 10 часов, на улице Белопольское шоссе....

03.07.2019 14:09

В Ромнах мопедистка врезалась в столб

В результате ДТП в городе Ромны, которую совершила женщина, управлявшая мопедом, она сама и ее пассажир были травмированы и попали...

На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум
03.07.2019 13:07

На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум

Вечером 2 июля недалеко от г. Красноград (106-ый км автомобильной дороги «Красноград - Перещепино») произошла смертельная дорожная авария....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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