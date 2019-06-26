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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23316

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов

В Конотопе нарядом полиции реагирования был остановлен автомобиль, водителя которого правоохранители заподозрили в возможном управлении в состоянии опьянения.

Во время проверки документов полицейские убедились в правдивости своих подозрений - мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Чтобы документально засвидетельствовать этот факт, они предложили ему пройти освидетельствование с помощью алкотеста сразу на месте остановки. Однако, мужчина отказался. Проследовать в медицинское учреждение для освидетельствования он также не захотел.

«Когда правоохранители начали документировать этот факт по признакам ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения), водитель понял, что ему грозит не только большой штраф, но и лишение права управлять транспортными средствами. Тогда он и решил «уладить» дело. Даже после того, как полицейские объяснили ему, что это незаконно, тот продолжал настаивать на своем, - комментирует и.о. начальника Конотопского отдела полиции Олег Переход.

Правоохранители задокументировали и этот факт. По нему конотопскими следователями уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). В случае доказательства его вины в суде, нарушителю грозит штраф в размере до 12 750 гривен или ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Взятка полицейскому Конотоп Пьяный за рулем
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