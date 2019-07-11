Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5986

Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат

26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат.

Турнир состоится в клубе «Интелект», пр.Шевченко, 15.

Регламент: 9 туров по 20 минут каждому на партию.

26.07.19 — начало в 16-00.

27.07.19 - начало в 10-00.

28.07.19 - начало в 10-00.

Победителей ждут денежные призы.

Спорт Анонс Шахматы
view counter

По тематике

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів
17.07.2019 08:07

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....

В Сумах отметили День шахмат турниром
15.07.2019 13:58

В Сумах отметили День шахмат турниром

13-14 июля в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат в Украине, который отмечается...

15.07.2019 08:33

Сумчанам розкажуть про життя в Китаї

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Юлії Обельчак «Китай: погляд зсередини», що відбудеться 22 липня. Початок – о 18:30....

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів
12.07.2019 10:39

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....

У Сумах пройде акція «Мова об'єднує»
11.07.2019 07:05

У Сумах пройде акція «Мова об'єднує»

У вівторок, 16 липня, на майдані Незалежності площа у Сумах пройде акція «Мова об'єднує»....

view counter
view counter

Статьи

Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
Сегодня 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
Вчера 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Поддерживаем своих!
17.07.2019 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
17.07.2019 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.