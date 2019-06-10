Сумские патрульные остановили пьяную киевлянку за рулем

За рулем была 37-летняя женщина. Общаясь с гражданкой, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти осмотр в медицинском учреждении, где у нее зафиксировали результат 1,34 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на женщину административный материал по ст.130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили ее от управления.
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