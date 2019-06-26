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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36521

На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Днем 10 июля по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

10 июля погоду будет определять тыловая часть циклона. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°С, днем 17-22°С, сообщает Сумский центр по гидрометеорологии.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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