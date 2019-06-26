На Сумщине объявили штормовое предупреждение

10 июля погоду будет определять тыловая часть циклона. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 17-22°С, сообщает Сумский центр по гидрометеорологии.
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