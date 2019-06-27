Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
11.07.2019 08:59344

В Краснополье пройдет «Fish - фест»

Краснопольская ОТГ приглашает на фестиваль семейного досуга «Fish - фест».

Праздник для всей семьи состоится в Сумской в урочище Бабачина на территории Краснопольской общины 14 июля.

Гостей мероприятия ждут конкурс рыболовов в номинациях «Рыба-великан», «Рыбная семейка», «Рыбный улов», а также конкурс на лучшее приготовление ухи и каши.

Начало фестиваля - в 11:00
Досуг Краснопольский район Рыбалка Фестиваль
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