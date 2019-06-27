В Краснополье пройдет «Fish - фест»

Праздник для всей семьи состоится в Сумской в урочище Бабачина на территории Краснопольской общины 14 июля. Гостей мероприятия ждут конкурс рыболовов в номинациях «Рыба-великан», «Рыбная семейка», «Рыбный улов», а также конкурс на лучшее приготовление ухи и каши. Начало фестиваля - в 11:00