В Краснополье пройдет «Fish - фест»

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Праздник для всей семьи состоится в Сумской в урочище Бабачина на территории Краснопольской общины 14 июля.
Гостей мероприятия ждут конкурс рыболовов в номинациях «Рыба-великан», «Рыбная семейка», «Рыбный улов», а также конкурс на лучшее приготовление ухи и каши.
Начало фестиваля - в 11:00
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