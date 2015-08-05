Сформирован новый состав общественного совета при исполнительном комитете

В начале заседания ответственное лицо инициативной группы по подготовке учредительного собрания Сергей Гапунич доложил о проведенной работе.
По итогам голосования членами консультативного органа стали 12 представителей различных институтов гражданского общества:
1. Азаренков Виктор Николаевич (Сумское областное казачье общество Украинского казачества)
2. Балагуровский Алексей Владимирович (общественная организация «Альтернативна думка»);
3. Быченко Михаил Герасимович (Независимый профсоюз наемных работников ПАО «Сумское НПО»);
4. Демура Владимир Алексеевич (Украинский Национальный Комитет Международной Торговой Палаты ICC Ukraine);
5. Кондратенко Юрий Николаевич (Свободная профсоюз «ВОЛЯ» Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко);
6. Коротич Игорь Иванович (общественная организация «Международная Ассоциация Бизнес-Партнерство»);
7. Моша Сергей Васильевич (общественная организация «Редакция газеты «Сумщина»);
8. Оксьом Павел Михайлович (общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко»);
9. Павленко Олег Александрович (общественная организация «Антикоррупционное правозащитная агентство»);
10. Салманова Мехрибан Умудовна (общественная организация «Центр азербайджанской культуры «Гобустан»);
11. Хомутинник Сергей Петрович (общественная организация «За родной край»);
12. Щеглов Анатолий Александрович (общественная организация «Союз ветеранов авиации Сумщины «Вираж»).
Состав общественного совета должен утвердить исполнительный комитет.
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