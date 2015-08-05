Сформирован новый состав общественного совета при исполнительном комитете Сегодня, 9 июля, состоялось учредительное собрание для формирования нового состава общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.

В начале заседания ответственное лицо инициативной группы по подготовке учредительного собрания Сергей Гапунич доложил о проведенной работе. По итогам голосования членами консультативного органа стали 12 представителей различных институтов гражданского общества: 1. Азаренков Виктор Николаевич (Сумское областное казачье общество Украинского казачества) 2. Балагуровский Алексей Владимирович (общественная организация «Альтернативна думка»); 3. Быченко Михаил Герасимович (Независимый профсоюз наемных работников ПАО «Сумское НПО»); 4. Демура Владимир Алексеевич (Украинский Национальный Комитет Международной Торговой Палаты ICC Ukraine); 5. Кондратенко Юрий Николаевич (Свободная профсоюз «ВОЛЯ» Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко); 6. Коротич Игорь Иванович (общественная организация «Международная Ассоциация Бизнес-Партнерство»); 7. Моша Сергей Васильевич (общественная организация «Редакция газеты «Сумщина»); 8. Оксьом Павел Михайлович (общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко»); 9. Павленко Олег Александрович (общественная организация «Антикоррупционное правозащитная агентство»); 10. Салманова Мехрибан Умудовна (общественная организация «Центр азербайджанской культуры «Гобустан»); 11. Хомутинник Сергей Петрович (общественная организация «За родной край»); 12. Щеглов Анатолий Александрович (общественная организация «Союз ветеранов авиации Сумщины «Вираж»). Состав общественного совета должен утвердить исполнительный комитет.