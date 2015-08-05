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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59475

Сформирован новый состав общественного совета при исполнительном комитете

Сегодня, 9 июля, состоялось учредительное собрание для формирования нового состава общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.

В начале заседания ответственное лицо инициативной группы по подготовке учредительного собрания Сергей Гапунич доложил о проведенной работе.

По итогам голосования членами консультативного органа стали 12 представителей различных институтов гражданского общества:

1. Азаренков Виктор Николаевич (Сумское областное казачье общество Украинского казачества)

2. Балагуровский Алексей Владимирович (общественная организация «Альтернативна думка»);

3. Быченко Михаил Герасимович (Независимый профсоюз наемных работников ПАО «Сумское НПО»);

4. Демура Владимир Алексеевич (Украинский Национальный Комитет Международной Торговой Палаты ICC Ukraine);

5. Кондратенко Юрий Николаевич (Свободная профсоюз «ВОЛЯ» Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко);

6. Коротич Игорь Иванович (общественная организация «Международная Ассоциация Бизнес-Партнерство»);

7. Моша Сергей Васильевич (общественная организация «Редакция газеты «Сумщина»);

8. Оксьом Павел Михайлович (общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко»);

9. Павленко Олег Александрович (общественная организация «Антикоррупционное правозащитная агентство»);

10. Салманова Мехрибан Умудовна (общественная организация «Центр азербайджанской культуры «Гобустан»);

11. Хомутинник Сергей Петрович (общественная организация «За родной край»);

12. Щеглов Анатолий Александрович (общественная организация «Союз ветеранов авиации Сумщины «Вираж»).

Состав общественного совета должен утвердить исполнительный комитет.

Общество Общественный совет при исполкоме
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