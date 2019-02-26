За полгода с алиментщиков Сумщины взыскано почти 80 млн грн С начала года в пользу детей Сумщины взыскать 79 млн грн с родителей - неплательщиков алиментов.

Такие результаты - благодаря действенным рычагам влияния действующего законодательства. Теперь злостных неплательщиков алиментов специалисты юстиции Сумщины ограничили еще и в праве на охоту. Это напрямую касается более 3,5 тысячи человек.

«Всех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев, государственные исполнители временно лишают в ряде прав, в частности в праве охоты, что предусмотрено новеллами инициированного Министерством юстиции Украины закона #ЧужихДетейНеБывает. Так, 3520 жителей Сумской области не смогут присоединиться к сезону охоты, если не оплатят задолженность по алиментам в полном объеме», - рассказала руководительница юстиции Сумщины Ирина Свистун.

Она также добавила, что в области фиксируются колоссальные результаты реализации норм закона #ЧужихДетейНеБывает. С начала этого года в пользу детей Сумщины взыскано 79 млн гривен.