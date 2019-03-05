Зеленский уволил 5 глав райгосадминистраций на Сумщине

В том числе по пяти в Сумской области.
Речь идет о Сергее Хрупе (Краснопольская РГА), Виктории Сокол (Глуховская РГА), Григории Сиденко (Великописаревская РГА), Геннадии Дорошенко (Сумская РГА), Виталии Супруне (Ахтырская РГА).
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