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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:11197

Зеленский уволил 5 глав райгосадминистраций на Сумщине

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений об увольнении глав районных государственных администраций.

В том числе по пяти в Сумской области.

Речь идет о Сергее Хрупе (Краснопольская РГА), Виктории Сокол (Глуховская РГА), Григории Сиденко (Великописаревская РГА), Геннадии Дорошенко (Сумская РГА), Виталии Супруне (Ахтырская РГА).

Политика Глава РГА Увольнение
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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