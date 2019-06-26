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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:322

На Сумщине сын убил родного отца

Разозлившись на отца, что тот не дал денег на водку, 46-летний мужчина ножом нанес ему несколько ударов, которые оказались не совместимыми с жизнью.

В Глухове вечером в дежурную часть полиции позвонила женщина, которая сообщила, что нашла 70-летнего соседа в его квартире на полу мертвым в крови. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Стало ясно - мужчину убили. На его теле полицейские обнаружили ножевые ранения.

Правоохранители начали оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника, который мог совершить данное преступление. В ходе опроса жителей дома они получили информацию, что днем до гибели пенсионера к нему приходил сын. Мужчину разыскали. Сначала он отрицал свою вину, мол, ничего не помнит, потому что был пьян, а потом признался в содеянном.

По словам подозреваемого, на отца он обиделся, потому что тот не дал денег на водку. Возникла ссора, сын схватил нож и нанес несколько ударов отцу в грудь. И только когда тот упал, понял, что натворил. Закрыл двери и пошел домой.

На данный момент мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины. Что касается самого подозреваемого, суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Убийство
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