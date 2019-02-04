Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52413

В Сумах планируют отремонтировать тротуары более чем на 20 улицах

Мэр Сум Александр Лысенко проинспектировал капитальный ремонт тротуара по ул. Богдана Хмельницкого.

На данной улице со стороны школы № 2 приводят в порядок участок от ул. Г. Кондратьева до ул. Петропавловская протяженностью 287 м. Тротуар делается чуть ли не с нуля, стоимость работ составляет 1,4 млн гривен. Кроме данной улице сейчас работы ведутся по ул. Первомайская.

«Я всегда говорю, что не все сумчане могут передвигаться автомобилями, поэтому необходимо уделять внимание тротуарам, и мы это делаем. Стараемся делать капитальные ремонты, чтобы это было качественно и минимум на 10 лет. На ремонт тротуаров в этом году запланировано 20 млн гривен. Средства распределены по объектам, сделана проектная документация. В общем планируем отремонтировать тротуары более чем на 20 улицах», - сказал Александр Лысенко.

По информации департамента инфраструктуры города, уже капитально отремонтировано тротуары по ул. Ивана Сирко, ул. Ремесленная, ул. Романа Атаманюка. ул. Марко Вовчок.

Следующие в очереди на ремонт ул. Августовская, ул. Александра Анищенко, ул. Горького, ул. Засумская.

Общество Ремонт тротуаров
view counter

По тематике

18.06.2019 11:10

В Сумах снова пообещали отремонтировать подходы к школам, детсадам и больницам

Как оказалось, на этот год запланированы ремонт подъездных путей и подходов к некоторым школам, детсадам и больницам....

В Сумах будут замащивать парк Кожедуба на сэкономленные деньги
18.06.2019 10:06

В Сумах будут замащивать парк Кожедуба на сэкономленные деньги

Мэр Сум дал поручение экономить средства на ремонте тротуаров....

В Сумах наконец-то восстановили поврежденный плиточниками забор
18.02.2019 16:21

В Сумах наконец-то восстановили поврежденный плиточниками забор

На прошлой неделе на ул. Садовая отремонтировали поврежденный еще летом прошлого года забор училища культуры....

11.02.2019 10:00

Где в Сумах обещают ремонтировать тротуары

Мэр Сум Александр Лысенко снова вспомнил о тротуарах возле школ и больниц....

В Сумах уже полгода не могут отремонтировать сломанный плиточниками забор
04.02.2019 12:22

В Сумах уже полгода не могут отремонтировать сломанный плиточниками забор

Еще в октябре прошлого года директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обьещал за две недели справиться с ремонтом забора возле училища...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.