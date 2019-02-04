В Сумах планируют отремонтировать тротуары более чем на 20 улицах Мэр Сум Александр Лысенко проинспектировал капитальный ремонт тротуара по ул. Богдана Хмельницкого.

На данной улице со стороны школы № 2 приводят в порядок участок от ул. Г. Кондратьева до ул. Петропавловская протяженностью 287 м. Тротуар делается чуть ли не с нуля, стоимость работ составляет 1,4 млн гривен. Кроме данной улице сейчас работы ведутся по ул. Первомайская.

«Я всегда говорю, что не все сумчане могут передвигаться автомобилями, поэтому необходимо уделять внимание тротуарам, и мы это делаем. Стараемся делать капитальные ремонты, чтобы это было качественно и минимум на 10 лет. На ремонт тротуаров в этом году запланировано 20 млн гривен. Средства распределены по объектам, сделана проектная документация. В общем планируем отремонтировать тротуары более чем на 20 улицах», - сказал Александр Лысенко.

По информации департамента инфраструктуры города, уже капитально отремонтировано тротуары по ул. Ивана Сирко, ул. Ремесленная, ул. Романа Атаманюка. ул. Марко Вовчок.

Следующие в очереди на ремонт ул. Августовская, ул. Александра Анищенко, ул. Горького, ул. Засумская.