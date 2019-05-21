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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25319

Сумские экологи нашли нарушения на «Сумыхимпроме»

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка ПАО «Сумыхимпром».

В ходе проверки предприятия особое внимание было уделено изучению вопроса негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду, особенно на состояние поверхностных вод, в частности р. Псел, поскольку предприятие имеет 3 выпуска, которыми сточные воды отводятся в реку.

В ходе проверки установлено, что объекты предприятия, в частности имеющийся комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод работают недостаточно эффективно. По результатам измерений показателей состава и свойств вод установлен факт сброса сточных вод по выпускам № 1 и № 3 с превышением концентраций загрязняющих веществ, установленных разрешением на специальное водопользование по ХПК, БПК5, фосфатам, нитратам.

Также, по результатам экологического мониторинга возможного загрязнения подземных вод в районе ПАО «Сумыхимпром», проведенного УФ «УкрНИИНТИЗ» и паспорта «гидротехнических сооружений системы гидравлического изъятия и складирования промышленных отходов и хвостов шламонакопителя титанового производства ПАО« Сумыхимпром» суммарные потери фильтрационного потока составляют 1543,5 тыс.м3/год, что свидетельствует о влиянии предприятия на подземные воды.

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд других нарушений, в частности не ведется учет отходов по форме 1-Вт «Учет отходов и упаковочных материалов и тары» лома металлического и ТБО, капельное загрязнения земли нефтепродуктами, в результате разлива масла, возле отделения 1009 ВДТ № 1 ОЦДТ, в период с 27.12.2018 по 07.05.2019 осуществлялись выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (источниками выбросов, имеющиеся в детском оздоровительном лагере «Звездный») без разрешения на выбросы.

Дополнительно, по результатам анализа первичной документации предприятия (Отчета по использованию воды по форме 2-тп (водхоз)), установлено превышение лимита сброса загрязняющих веществ (т / год), установленного разрешением на специальное водопользование, по следующим веществам: 2017 выпуск № 1: фосфаты, цинк; 2018 выпуск № 1: фосфаты; 2018 выпуск № 2: БПК5, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, фториды, марганец; 2019 выпуск № 2: БПК5, ХПК, минерализация, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, железо общее, марганец, кадмий.

В целом по результатам проведенной проверки по факту выявленных правонарушений на ответственных лиц предприятия составлено 4 материала об административных правонарушениях на общую сумму 646,00 грн.

По факту загрязнения р. Псел рассчитан ущерб на общую сумму 800,506 тыс. грн, материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждено 2 уголовных производства, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Сумыхимпром
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