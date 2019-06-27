Кому в Сумах отключили воду

Из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 50 мм сегодня, 10 июля, в 10:00 прекращено водоснабжение домов № 18 и № 16 по ул. Привокзальная.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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