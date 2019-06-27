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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31276

Кому в Сумах отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 10 июля.

Из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 50 мм сегодня, 10 июля, в 10:00 прекращено водоснабжение домов № 18 и № 16 по ул. Привокзальная.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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