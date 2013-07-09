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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Скільки заяв вступник може подати на бюджет і контракт

В Україні почався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра – більшість вступників мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети на сайті.

Можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, о 9-й ранку.

«Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані, змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію», – наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зокрема, необхідно перевірити, чи завантажені правильні файли:

  • додатка до документа про освіту;
  • фото вступника;
  • довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Перевірити в кабінеті також потрібно:

  • чи правильно вами розрахований середній бал;
  • чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО;
  • чи правильно вказаний номер мобільного;
  • чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви. Загалом є 2 опції:

  1. На бюджет, а в разі не отримання рекомендації також на контракт;
  2. Виключно на контракт.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча. Таким чином він позначає, на які конкурсні пропозиції у яких вишах хоче вступити найбільше – їм треба присвоїти найвищі пріоритетності, а які є менш бажаними – для них вказуються нижчі пріоритетності.

«Пріоритетність потрібна для того, щоб алгоритм адресного розміщення держзамовлення «розумів», у якій послідовності треба розглядати заяви вступника. Розглядаються абсолютно всі заяви. І на порядок цього розгляду впливає лише обрана пріоритетність – більше нічого. Ні час подання, ні розмір конкурсного бала на це не впливають», – зауважив Олег Шаров.

Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища – 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

Важливо, що після подання заяви змінити пріоритетність вже неможливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову. Але якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

Відслідкувати увесь процес проходження своєї заяви вступник може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті. 

Статуси можуть бути такими:

  • Зареєстровано в Єдиній базі – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вишу;
  • Потребує уточнення вступником – заяву прийнято до розгляду вишем, але дані потребують уточнення (які саме – зазначає ЗВО);
  • Скасовано вступником – заяву скасовано до присвоєння статусів «Зареєстровано у закладі освіти» і «Потребує уточнення вступником» (у такому випадку можливо скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету і подати замість неї нову) ;
  • Зареєстровано у закладі освіти – заяву прийнято до розгляду;
  • Допущено до конкурсу – заяву допущено до участі у конкурсі;
  • Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб);
  • Відмовлено закладом освіти – заяву не допущено до участі у конкурсі на підставі рішення приймальної комісії;
  • Скасовано закладом освіти – заяву скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії (у разі виявлення технічних помилок, зроблених під час внесення даних до Єдиної бази);
  • Рекомендовано до зарахування – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджетне місце;
  • Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб);
  • Включено до наказу – вступника зараховано на навчання до закладу вищої освіти;
  • Включено до наказу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб).

Докладна інструкція щодо подання електронних заяв розміщена ТУТ.

Також можна переглянути відео.

Є невеликий відсоток вступників, які подають заяви в паперовій формі до приймальних комісій вишу. Це ті, хто:

  • вступають за співбесідою, іспитами, квотами 1, 2, квотою для іноземців;
  • мають розбіжності в даних в ЄДЕБО та в шкільному свідоцтві (атестаті), сертифікаті ЗНО;
  • вступають для повторного навчання за бюджетні кошти;
  • мають право на першочергове зарахування (угода про відпрацювання лікарем чи вчителем в селі) ;
  • подають іноземний документ про освіту;
  • є іноземцями або особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
  • подають документ про освіту старого зразка (виготовлений НЕ за фотополімерними технологіями) ;
  • можуть отримати додаткові бали для вступу на спеціальності “Середня освіта (Фізична культура)” та “Фізична культура і спорт” (призери та переможці чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту) ;
  • подають заяву після закінчення терміну роботи електронних кабінетів;
  • не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати електронну заяву з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії вишу.

Нагадуємо, що на ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тис електронних кабінетів вступників, це майже 90% від очікуваної кількості цього року. Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

26 липня вступники будуть знати, чи отримали бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до вишів для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

 
Общество Вступительная кампания
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