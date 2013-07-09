Скільки заяв вступник може подати на бюджет і контракт

Можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, о 9-й ранку.
«Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані, змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію», – наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.
Зокрема, необхідно перевірити, чи завантажені правильні файли:
Перевірити в кабінеті також потрібно:
Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.
Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви. Загалом є 2 опції:
У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча. Таким чином він позначає, на які конкурсні пропозиції у яких вишах хоче вступити найбільше – їм треба присвоїти найвищі пріоритетності, а які є менш бажаними – для них вказуються нижчі пріоритетності.
«Пріоритетність потрібна для того, щоб алгоритм адресного розміщення держзамовлення «розумів», у якій послідовності треба розглядати заяви вступника. Розглядаються абсолютно всі заяви. І на порядок цього розгляду впливає лише обрана пріоритетність – більше нічого. Ні час подання, ні розмір конкурсного бала на це не впливають», – зауважив Олег Шаров.
Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища – 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.
Важливо, що після подання заяви змінити пріоритетність вже неможливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову. Але якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.
Відслідкувати увесь процес проходження своєї заяви вступник може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті.
Статуси можуть бути такими:
Докладна інструкція щодо подання електронних заяв розміщена ТУТ.
Також можна переглянути відео.
Є невеликий відсоток вступників, які подають заяви в паперовій формі до приймальних комісій вишу. Це ті, хто:
Нагадуємо, що на ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тис електронних кабінетів вступників, це майже 90% від очікуваної кількості цього року. Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.
26 липня вступники будуть знати, чи отримали бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до вишів для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.
С сегодняшнего дня абитуриенты начинают регистрацию в личных электронных кабинетах....
Ограничение доступа к сайту, который толком так и не заработал, объясняется ведением технических работ....
Первые дни вступительной кампании показали: абитуриенты ошибаются при расстановке приоритетов, а «отыграть» обратно нельзя....
Ежегодная выставка «Абитуриент» пройдет в выставочном центре «Ильинский» 15 и 16 января....
С целью обеспечить контроль за ходом вступительной кампании в вузах I-IV уровня аккредитации на период проведения испытаний и зачисления абитуриентов...