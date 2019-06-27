На Сумщине серийному вору и грабителю дали 5,5 лет за решеткой

Установлено, что обвиняемый уже 7 раз отбывал наказание за кражи, грабежи и мошенничество. Каждый раз после освобождения из мест лишения свободы он уже через несколько дней продолжал свою преступную деятельность. Последний раз также не стал исключением.
«Только за полгода пребывания на свободе мужчина совершил ряд краж продуктов питания из супермаркетов города, похитил денежные средства из кассы магазина и дерзко совершил грабеж на рынке города, а именно, дождавшись, когда продавец отвлеклась, выхватил сумку с заработанными деньгами и бросился бежать. Благодаря активности потерпевшей и ловкости сотрудников полиции его задержали», - рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Светлана Думал.
Приговором Роменского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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