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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20177

Сумчан запрошують на концерт класичної музики

11 липня уже традиційно в «Агенції промоції «Суми» звучатиме класична музика.

Для всіх цінителів - музичний дарунок фестивалю мистецтв "Іменини Петра Чайковського в Низах".

Цього вечора своєю грою вас зачаровуватимуть:

- лауреат міжнародних конкурсів Анастасія Сергеєва (скрипка, фортепіано),

- лауреат міжнародних конкурсів Аврелій Сергеєв (скрипка, фортепіано),

- Вікторія Васалатій (вокал, концертмейстер),

- гість із м.Ніжин - Ольга Гроздовська (фортепіано).

Організатор фестивалю - Н.І. Запорожець.

Початок о 17:30.

Вхід вільний.

Досуг Концерт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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