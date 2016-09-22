Сумчан запрошують на концерт класичної музики

Для всіх цінителів - музичний дарунок фестивалю мистецтв "Іменини Петра Чайковського в Низах".
Цього вечора своєю грою вас зачаровуватимуть:
- лауреат міжнародних конкурсів Анастасія Сергеєва (скрипка, фортепіано),
- лауреат міжнародних конкурсів Аврелій Сергеєв (скрипка, фортепіано),
- Вікторія Васалатій (вокал, концертмейстер),
- гість із м.Ніжин - Ольга Гроздовська (фортепіано).
Організатор фестивалю - Н.І. Запорожець.
Початок о 17:30.
Вхід вільний.
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