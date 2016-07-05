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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52303

В Могрице хотят создать арт-резиденцию

Проект арт-резиденции в с.Могрица Сумской области, который создал выпускник Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Николай Корнилов, вышел в финал конкурса молодых архитекторов Украины.

Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса — образовательной платформы СANactions.

Проект Николая Корнилова «Inspiration hostel» — предложение создания в с.Могрица (Сумской области) комплекса отдельных сооружений на базе существующего ленд-арт симпозиума: модули-резиденции, сфера для медитации, художественная галерея и многофункциональный центр.

«Основные акценты проекта — использование существующих сооружений, лаконичное интегрирования в ландшафт и минимальное вмешательство, а также сохранения составленного ритма жизни как села, так и фестиваля», — говорится в сообщении.

 
Досуг Могрица
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