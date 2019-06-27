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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32102

В Шостке женщина пыталась откупиться от ответственности за хранение наркотиков

Более тысячи гривен она положила в служебный автомобиль сотрудников группы реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции.

Во время патрулирования города сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции Шостки увидели женщину, которая пила пиво в общественном месте, в нарушение требований действующего законодательства. Правоохранители сделали ей замечание. Женщина занервничала и во время беседы пыталась незаметно выбросить маленький коробок. Ее действия заметили полицейские, проверили содержимое коробки и обнаружили там измельченную сухую марихуану.

Чтобы избежать ответственности (ведь ранее она уже имела проблемы с законом за незаконное хранение наркотиков) женщина решила «договориться» с ними и положила в служебный автомобиль полицейских 1400 гривен.

Реакция правоохранителей была мгновенной: последние доложили об этом факте руководству и задокументировали попытку дачи неправомерной выгоды.

В отношении женщины открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Наркотики Шостка
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