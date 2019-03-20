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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55116

Сумские биатлонисты получили три «золота» из-за дисквалификации россиянина

Дисквалификация российского биатлониста Александра Печенкина приносит Украине 3 победы в эстафетных гонках постфактум.

В частности, золото в мужской эстафете Чемпионата Европы сезона 2014/2015 (уроженец Сумщины Артем Тищенко, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный). Тогда лишь 14 секунд отделили нашу команду от первого места, теперь же, четыре с лишним года спустя, оно по праву принадлежит украинским мужчинам.

Еще одно золото (но уже шестилетней давности) получает украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, конотопчанка Инна Супрун, Роман Прима, сумчанин Олег Бережной).

И третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян незаслуженно добытое золото – это смешанная эстафета в рамках зимней Универсиады 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный).

Итого, украинская команда вместо трех вторых мест отныне имеет три победы и, соответственно, золотые медали в копилку сборной. При этом по 2 медали высшего достоинства вместо серебряных появятся в активе Дмитрия Пидручного и Яны Бондарь.

Спорт Биатлон
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