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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30233

Дело Юрия Чмыря перенесли из-за его неявки в суд

Сегодня, 10 июля, в Печерском суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу Юрия Чмыря.

Появилась сторона обвинения, но ни сам обвиняемый, ни его защита не пришли.

Прокурор, представлявший обвинение, отказался от комментариев. Почему не пришли Юрий Чмырь и его защитник пока неизвестно, пишет UA:СУМИ.

Генеральная прокуратура обвиняет депутата областного совета Юрия Чмыря в возможном уклонении от уплаты налогов. Речь идет о якобы незадекларированных им деньгах, полученных в 2016 году - около 30 млн грн.

Расследуют дело с 2017 года. Тогда в июле во время обыска в банковском сейфе Юрия Чмыря изъяли более одного миллиона долларов, в ноябре того же года Печерский районный суд арестовал эти деньги, а в прошлом году - вернул их, так как прокуратура заявила, что больше не видит в этом аресте необходимости, так как часть денег не принадлежит фигуранту.

Подготовительное заседание в Печерском суде должны были провести в октябре 2018 года, но по разным причинам его откладывали.

Напомним: Юрий Чмырь, который был нардепом уже дважды (2006-2007 и 2010), баллотируется в народные депутаты Украины по 157-му одномандатному избирательному округу (г. Сумы).

Право Юрий Чмырь
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