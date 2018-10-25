Дело Юрия Чмыря перенесли из-за его неявки в суд

Появилась сторона обвинения, но ни сам обвиняемый, ни его защита не пришли.
Прокурор, представлявший обвинение, отказался от комментариев. Почему не пришли Юрий Чмырь и его защитник пока неизвестно, пишет UA:СУМИ.
Генеральная прокуратура обвиняет депутата областного совета Юрия Чмыря в возможном уклонении от уплаты налогов. Речь идет о якобы незадекларированных им деньгах, полученных в 2016 году - около 30 млн грн.
Расследуют дело с 2017 года. Тогда в июле во время обыска в банковском сейфе Юрия Чмыря изъяли более одного миллиона долларов, в ноябре того же года Печерский районный суд арестовал эти деньги, а в прошлом году - вернул их, так как прокуратура заявила, что больше не видит в этом аресте необходимости, так как часть денег не принадлежит фигуранту.
Подготовительное заседание в Печерском суде должны были провести в октябре 2018 года, но по разным причинам его откладывали.
Напомним: Юрий Чмырь, который был нардепом уже дважды (2006-2007 и 2010), баллотируется в народные депутаты Украины по 157-му одномандатному избирательному округу (г. Сумы).
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