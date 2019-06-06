Сумчане пожаловались на мэра Лысенко Юлии Тимошенко Не дождавшись от мэра Сум Александр Лысенко решения вопроса работы фонтана, жители Добровольной направили письмо Юлии Тимошенко в Киев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

Напомним: фонтан сделали в рамках общественного бюджета в прошлом году, однако в этом его так и не запустили. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, на его работы не выделили средств в городском бюджете, ведь на момент формирования бюджета он не был на балансе у департамента.

Мэр же Сум предлагал Дмитрию Наталухе финансировать работу фонтана из его «депутатских» денег.