Сумчане пожаловались на мэра Лысенко Юлии Тимошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
Напомним: фонтан сделали в рамках общественного бюджета в прошлом году, однако в этом его так и не запустили. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, на его работы не выделили средств в городском бюджете, ведь на момент формирования бюджета он не был на балансе у департамента.
Мэр же Сум предлагал Дмитрию Наталухе финансировать работу фонтана из его «депутатских» денег.
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