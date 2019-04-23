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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10195

Роменщина запрошує на Калнишеву раду

Регіональне свято козацької слави відбудеться 12 липня в с. Пустовійтівка Роменського району

У програмі свята – урочистий мітинг з нагоди відзначення 328-річчя від дня народження останнього кошового отамана Петра Калнишевського, відкриття обласного фестивалю «Дивограй», майстер-клас народних умільців краю, виставка прикладного мистецтва тощо.

Розпочнеться «Калнишева рада» о 8.00 Божественною Літургією та молебнем на честь Петра Калнишевського у Церкві Святої Трійці.

 
 
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Досуг Калнишева рада Роменский район
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