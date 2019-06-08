«Food Centre-СумДУ» в следующем сезоне выступит в Экстра-лиге Об этом на собрании команды сообщил президент клуба Игорь Черненко.

Сегодня, 10 июля, в зале футбольного центра «Барса» президент «Food Centre-СумДУ» провёл встречу с игроками, тренерским штабом и работниками клуба.

«После окончания прошлого сезона, в котором команда не полностью выполнила задачу, неоднократно задумывался над вопросом, что делать дальше. Учитывая, что второе место в Первой лиге даёт нам возможность выйти в элиту украинского футзала, то этим шансом нужно пользоваться. И в уже в этом сезоне мы вернём в город Экстра-лигу, сами посмотрим на собственные силы и дадим возможность поклонникам футзала посмотреть вживую на лучших игроков страны», — отметил Игорь Черненко.

Также вместе с тренерским штабом уже определён план подготовки к новому сезону. Команда выйдет из отпуска 22 июля, в понедельник. На вторник-четверг запланирован небольшой просмотровый турнир для игроков клуба, которые выступали в прошлом сезоне, и потенциальных новичков.

С 29 июля по 11 августа будет проведён тренировочный сбор без мячей для повышения уровня общей физической подготовки. Дальше — участие минимум в двух товарищеских турнирах, не исключено, что один из них примут Сумы.

Напомним, по предварительному календарю старт нового сезона запланирован на субботу, 7 сентября. В этот день «Продэксим» и «Ураган» разыграют Суперкубок Украины. Первый тур Экстра-лиги предварительно запланирован на 14 сентября, сообщает сайт клуба.