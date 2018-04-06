Сумчан приглашают присоединиться к новой волне флешмоба #letshelpbabusya

Цель флешмоба: привлечь внимание общественности к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины. Около 300 000 пенсионеров Украины ежемесячно получают минимальную пенсионную выплату 1564 гривен. Молодой семье этих средств хватает на несколько закупок в супермаркетах, или на один поход в ресторан. Но старенькие бабушки и дедушки должны со своей пенсии оплатить коммунальные услуги, приобрести продукты, лекарства.
Присоединиться к флешмобу приглашают неравнодушных людей из любого уголка Украины.
Участие во флешмобе традиционно примут известные люди, лидеры мнений и общественные активисты.
В этот день с 10:00 до 13:00 дня волонтеры будут дежурить на кассах, в залах супермаркетов, предлагая бабушкам и дедушкам оплатить их покупки.
Фонд приглашает журналистов. Аккредитация по телефону + 067 326 0215 , Татьяна Курбатова.
Как стать участником:
Зарегистрироваться можно по ссылке www.bit.ly/letshelpbabusya5
Расходы на покупки покрывает МБФ Let's help. Но по желанию участники акции могут оплатить покупки собственными средствами.
Если у вас нет возможности присоединиться к флешмобу лично, вы можете оплатить покупки, перечислив средства онлайн www.letshelp.com.ua/campaign/p-yatyj-fleshmob-letshelpbabusya.
Присоединяйтесь к флешмобу! Давайте делать добро вместе!
Справка
Флешмоб проводит МБФ Let's help с 2016 года. За это время к акции присоединилось более 450 волонтеров со всей страны: Чернигова, Днепра, Житомира, Хмельницкого, Запорожья, Херсона, Кривого Рога, Черкасс, Одессы, Львова, Полтавы и других городов.
Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков во время проведения флешмобов, превысила 300 000 грн.
Учредители МБФ Let's Help покрывают все административные расходы фонда. 100% благотворительных взносов фонд тратит на реализацию благотворительных программ «Достойная старость», Универсальная среда », флешмоб #letshelpbabusya и других.
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