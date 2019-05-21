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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56233

Сумчан запрошують подискутувати про долю Театральної площі

Вже кілька років поспіль триває трагікокомедія з елементами фарсу навколо реконструкції Театральної площі.

Конкурси без переможців. Переможці без конкурсів. Початок реконструкції. Припинення реконструкції. Роботи всупереч проекту. Тендер врозріз конкуренції. Судові процеси. Нові ідеї повернення до модернізованих старих проектів… Здається, ця вистава триватиме вічно.

Чим завершиться епопея навколо епохальної реконструкції Театральної? Коли містяни нарешті отримають в центральній частині міста туристичну принаду замість занедбаного об’єкта? Що це буде: громадський простір, мистецький осередок, чи черговий комплекс торгівельних закладів? Як розвиток Театральної бачать фахівці та чи не відрізняється це бачення від думки міської влади та звичайних містян?

Сумська платформа реформ пропонує можливість зацікавленим сторонам обговорити ці актуальні питання під час чергової відкритої дискусії у Розумному хабі.

До участі запрошуються представники місцевої влади, архітектори, митці та небайдужі мешканці нашого міста.

Чекаємо всіх охочих долучитися з питаннями та пропозиціями у четвер 11 липня о 16:00 за адресою м. Суми, вул. Кузнечна, 2, другий поверх. Вхід вільний без попередньої реєстрації

Общество Театральная площадь
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