Патрульные разыскали виновника еще майского ДТП, который покинул место аварии

Водитель автомобиля Mazda Premacy при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался по главной дороге. После совершения ДТП руководитель Mazda Premacy место ДТП оставил.
На днях полицейские разыскали данного водителя и авто. На мужчину стражи порядка составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
Обращаем внимание водителей, что за оставление места ДТП согласно статье 122-4 КУоАП предусматривается наложение штрафа в размере 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
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