У Тростянці пройде Нескучний велофест 13-14 липня Тростянець запрошує на черговий фестиваль.

У дендропарку «Нескучне» пройде вже традиційний «Нескучний велоfest».

У програмі змагання як для професіоналів та любителів, так і для дітей від 2 років та сімей.

Реєстрація учасників у Круглому дворі з 9.00 у суботу. Старт змагань об 11.00 у «Нескучному».