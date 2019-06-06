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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25257

У Тростянці пройде Нескучний велофест

13-14 липня Тростянець запрошує на черговий фестиваль.

У дендропарку «Нескучне» пройде вже традиційний «Нескучний велоfest».

У програмі змагання як для професіоналів та любителів, так і для дітей від 2 років та сімей.

Реєстрація учасників у Круглому дворі з 9.00 у суботу. Старт змагань об 11.00 у «Нескучному».

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Спорт Велофест Нескучное Тростянец
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