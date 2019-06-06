У Тростянці пройде Нескучний велофест

У дендропарку «Нескучне» пройде вже традиційний «Нескучний велоfest».
У програмі змагання як для професіоналів та любителів, так і для дітей від 2 років та сімей.
Реєстрація учасників у Круглому дворі з 9.00 у суботу. Старт змагань об 11.00 у «Нескучному».
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