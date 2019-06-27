Стрельба в Сумах: полиция начала уголовное производство

Сообщение о том, что в центре Сум ранили двух человек, среди которых 15 летняя девушка, на линию «102» поступило в 13.35 от медицинских работников. На место происшествия выехали руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.
В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на убийство» и принимают меры по розыску «стрелка».
Правоохранители обращаемся к всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в Сумской отдела полиции. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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