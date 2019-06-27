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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22746

Стрельба в Сумах: полиция начала уголовное производство

Происшествие произошло сегодня, 10 июля в переулке Терезова.

Сообщение о том, что в центре Сум ранили двух человек, среди которых 15 летняя девушка, на линию «102» поступило в 13.35 от медицинских работников. На место происшествия выехали руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на убийство» и принимают меры по розыску «стрелка».

Правоохранители обращаемся к всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в Сумской отдела полиции. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Покушение на убийство Стрельба
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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