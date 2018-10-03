На Сумщине психологи инклюзивно-ресурсных центра сдали экзамены 21 психолог инклюзивно-ресурсных центров Сумщины сдали экзамен по пользованию современными методиками.

Это позволит спланировать образовательный маршрут для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных особенностей.

Сейчас проведено обучение практических психологов инклюзивно-ресурсных центров по использованию современных психодиагностических методик, которое состояло из нескольких этапов. Специалисты центров овладели теоретическую часть и учились практически работать с методиками WISC-IV Leiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD.

Заключительным этапом обучения стал электронный единый Всеукраинский дистанционный экзамен по контролю уровня знаний, который состоялся 4 июля в Сумском областном институте последипломного педагогического образования. Успешная сдача экзамена позволит в инклюзивных ресурсных центрах проводить по современным методикам комплексную оценку детей на определение их образовательных потребностей.