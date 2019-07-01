Жителей Сумщины приглашают к общественному обсуждению изменений в санитарные нормы и правила Министерство здравоохранения Украины приглашает жителей Сумщины к общественному обсуждению изменений в санитарные нормы и правила.

Присоединяйтесь к общественному обсуждению изменений в санитарных нормах и правил по ссылке: https://bit.ly/2JuKGZ1.

Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также - создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами. Кроме того, проект приказа МЗ приближает украинские нормы к европейским.

Новые нормы предусматривают в том числе запрет на так называемую омолаживающую обрезку деревьев, посыпания дорог солью во время гололеда, сожжение травы и листьев.

Подробнее об изменениях, которые предлагаются: https://bit.ly/2FYnm4S.