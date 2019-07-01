Патрульные нашли водителя легковушки, который совершил ДТП и скрылся с места аварии

На месте происшествия патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Opel. Выяснилось, что другой участник происшествия на автомобиле Fiat уехал с места происшествия в неизвестном направлении.
Оперативно проведя разыскные мероприятия, патрульные полицейские разыскали пропавшую легковушку. Ее водитель сообщил, что выезжал с парковки задним ходом и даже не почувствовал, как наехал на припаркованное рядом транспортное средство. После этого он поехал заниматься своими делами.
Инспекторы составили на водителя протоколы по ст.124 (совершение ДТП) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.
Уважаемые водители, напоминаем, в случае причастности к ДТП вы обязаны немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия сообщив о происшествии на линию «102»!
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