Сумским студентам предлагают грант на обучение в вузе Сумским студентам предлагают стать участниками программы материальной поддержки способных студентов независимыми коммерческими организациями EducationUA 2019.

По условиям и результатам конкурса будут выбраны три победителя.

Главный победитель получит грант в размере 10 тыс. грн, которые пойдут на оплату учебного года 2019-2020 года или оплату специализированных курсов и программ, если это студент бюджетной формы обучения.

Студенты, занявшие второе и третье призовые места, получат поощрительные призы. Участие в конкурсе бесплатное.

Подробнее по этой ссылке.