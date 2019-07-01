Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24143

Сумским студентам предлагают грант на обучение в вузе

Сумским студентам предлагают стать участниками программы материальной поддержки способных студентов независимыми коммерческими организациями EducationUA 2019.

По условиям и результатам конкурса будут выбраны три победителя.

Главный победитель получит грант в размере 10 тыс. грн, которые пойдут на оплату учебного года 2019-2020 года или оплату специализированных курсов и программ, если это студент бюджетной формы обучения.

Студенты, занявшие второе и третье призовые места, получат поощрительные призы. Участие в конкурсе бесплатное.

Подробнее по этой ссылке.

Общество Грант на учёбу Образование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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