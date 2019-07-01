Сумским студентам предлагают грант на обучение в вузе

По условиям и результатам конкурса будут выбраны три победителя.
Главный победитель получит грант в размере 10 тыс. грн, которые пойдут на оплату учебного года 2019-2020 года или оплату специализированных курсов и программ, если это студент бюджетной формы обучения.
Студенты, занявшие второе и третье призовые места, получат поощрительные призы. Участие в конкурсе бесплатное.
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