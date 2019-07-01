Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии

Приз ей вручили после окончания чемпионата. Сумчанка, которая с 2015 года стала итальянкой и выступает за сборную Италии, играет в команде «Amsicora» с Сардинии уже 9 лет. За это время команда стала трижды чемпионом, а в этом году впервые оформила золотой дубль, выиграв еще и кубок страны. Наша землячка в чемпионате забила 15 голов.
Первый раз ее признавали лучшей в 2015 году.
Кстати, в составе сборной Италии Марина вышла в финал отбора на Олимпийские игры в 2020 году.
Сегодня, 6 июля, в Польше завершился чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет....
В Сумах завершился XVI международный детский турнир по хоккею на траве «Кубок «Эко-продукт-2019», который проходил 2-4 июля и детском парке...
В Польше продолжается чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет....
3 июля прошли первые матчи чемпионата Европы по «хоккея 5» среди юношей и девушек до 16 лет....
3-6 июня в Польше состоится чемпионат Европы среди юношей и девушек по «хоккею 5»....