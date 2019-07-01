Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии Воспитанница сумского хоккея на траве Марина Винорадова второй раз стала лучшим игроком чемпионата Италии.

Приз ей вручили после окончания чемпионата. Сумчанка, которая с 2015 года стала итальянкой и выступает за сборную Италии, играет в команде «Amsicora» с Сардинии уже 9 лет. За это время команда стала трижды чемпионом, а в этом году впервые оформила золотой дубль, выиграв еще и кубок страны. Наша землячка в чемпионате забила 15 голов.

Первый раз ее признавали лучшей в 2015 году.

Кстати, в составе сборной Италии Марина вышла в финал отбора на Олимпийские игры в 2020 году.