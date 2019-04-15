В Сумах прохудилось крыльцо городского роддома Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Богдан Богданович.

«Центральный городской роддом, место первого знакомства маленьких сумчан и сумчанок с городом, с нашим городом! И это после ремонта в том году (+ комнатушка церемоний 2 на 2). Сумно, сумно аж за край...», - написал сумчанин.