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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42244

В Сумах прохудилось крыльцо городского роддома

Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Богдан Богданович.

«Центральный городской роддом, место первого знакомства маленьких сумчан и сумчанок с городом, с нашим городом! И это после ремонта в том году (+ комнатушка церемоний 2 на 2). Сумно, сумно аж за край...», - написал сумчанин.

Общество Крыльцо Роддом
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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