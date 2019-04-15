В Сумах прохудилось крыльцо городского роддома

«Центральный городской роддом, место первого знакомства маленьких сумчан и сумчанок с городом, с нашим городом! И это после ремонта в том году (+ комнатушка церемоний 2 на 2). Сумно, сумно аж за край...», - написал сумчанин.
С 1 июля начала работу новый директор КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва....
В Сумах состоялся конкурс на занятие вакантной должности директора клинического роддома Пресвятой Девы Марии....
28 мая состоялось заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были рассмотрены поданные заявления и документы от претендентов, решен вопрос о...
Городской родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать еще две недели....
Родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать до среды, 17 апреля, включительно....